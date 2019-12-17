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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 73% БЮДЖЕТА МИНСКА ОБЕСПЕЧЕНО НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
13:49 17.12.2019
В структуре поступлений в бюджет Минска по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 73,2%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на организации государственного сектора приходится 26,8% всех поступлений, на физических лиц – 3,2%, на индивидуальных предпринимателей – 1,9%.
В Минске насчитывается 134,3 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 8,3 млрд руб. и 3,2 млрд руб. соответственно.
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