В структуре поступлений в бюджет Минска по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 73,2%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на организации государственного сектора приходится 26,8% всех поступлений, на физических лиц – 3,2%, на индивидуальных предпринимателей – 1,9%.

В Минске насчитывается 134,3 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 8,3 млрд руб. и 3,2 млрд руб. соответственно.