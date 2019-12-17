Александр Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в белорусскую экономику. Об этом он заявил 17 декабря на совещании о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов.

"Несмотря на сложность экономической ситуации, нам ежегодно удавалось сохранять обоснованный уровень инвестиций в нашу экономику. При этом главное требование неизменно - максимальная отдача от каждого вложенного рубля. В результате должны быть обеспечены эффективная занятость и достойная зарплата", - сказал р Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что цель инвестиций, которые являются главным фактором экономического роста, - стабильное региональное развитие и повышение уровня жизни человека.

"Вкладывая деньги в экономику, мы ориентировались прежде всего на то, чтобы появлялись и развивались традиционные предприятия, которые основаны на переработке сырья, которое имеется в наличии в нашей стране. Если деревообработка - это лес. Если цемент и прочее - значит, соответствующее сырье в своем большинстве присутствует в Беларуси, не надо ехать за тридевять земель", - пояснил Лукашенко.

"С момента обретения независимости, как бы ни было трудно, мы не закрыли, а поддержали и постоянно развиваем промышленное производство. Мы сохранили крупнейшие в мировом масштабе предприятия машиностроения, нефтепереработки, химической промышленности", - отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что за это время значительно модернизированы деревообрабатывающая, цементная и пищевая отрасли, созданы новые высокотехнологичные мощности в традиционной энергосистеме. При этом в стране активно развивают возобновляемую и атомную энергетику.

"Впервые в истории независимой Беларуси организовано производство линейки легковых автомобилей. Также впервые мы реализуем масштабный биотехнологический проект по производству аминокислот", - добавил он.

В то же время, по словам Лукашенко, ожидаемые результаты получены не везде, запланированные бизнес-планами показатели не достигнуты.

"Более того, ввод в промышленную эксплуатацию отдельных новых производств, которые давно должны работать и приносить прибыль, вообще остановлен", - констатировал он.

Ранее Александр Лукашенко поручал детально рассмотреть проблемные вопросы как на местах, так и в правительстве, и под персональную ответственность должностных лиц выработать системные решения для эффективного развития предприятий. Однако правительство к концу года традиционно подготовило предложения об оказании очередной государственной поддержки.

"Если эта поддержка обоснована, мы ее будем оказывать: такова жизнь. Но только после того, как будет доказано, что в этой поддержке просители нуждаются и не провалили объективно план модернизации и инвестирования, который был до них доведен", - подчеркнул он.

Лукашенко поинтересовался, почему вложение значительных средств по отдельным проектам оказалось малоэффективным и какие решения приняты правительством для стабилизации работы предприятий.

"Что сделано новым правительством по запуску производств на новых предприятиях, в которые вложено немало кредитных ресурсов? Что необходимо предпринять для исключения просчетов? - спросил он. - Также хочу услышать, как развивается производство, обеспечивается защита белорусской природы. Это наше главное богатство и бесценное наследие, которое принадлежит не только нам, но и детям, которое мы обязаны сохранить. А претензий к инвесторам у ведомств по охране природы предостаточно".

Лукашенко подчеркнул особую важность совещания: на кону сотни миллионов долларов.

"Меня интересуют особенно те производства, которые на слуху уже не первый год, но так и не начали работать, или работают очень слабо. Тема для всех понятна, поэтому давайте без лишних слов и страданий, стенаний, заклинаний определяться, что будем делать дальше, особенно с несколькими предприятиями, которые должны давно работать и приносить прибыль", - сказал он.