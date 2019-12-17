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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА ЗАПЛАНИРОВАЛ СВЫШЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК
13:17 17.12.2019

Комитет госконтроля сформировал планы выборочных проверок в областях и Минске на первое полугодие 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в отборе субъектов для включения в планы выборочных проверок приняли участие 28 государственных органов, которые проанализировали 17485 субъектов. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 6387 субъектам (36,5%), из числа которых отобраны субъекты для проведения выборочных проверок. Всего на первое полугодие 2020 года запланировано 3323 выборочные проверки (с учетом совместных), из них 72% – надзорные (это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Наибольшее количество проверок запланировано МЧС – 947 (28,5%), Минтруда и соцзащиты – 566 (17%), Минприроды – 330 (9,9%), Госстандартом – 316 (9,5%), Минфином – 246 (7,4%), МНС – 200 (6%), Минздравом – 188 (5,7%), Комитетом государственного контроля – 96 (2,9%), Генеральной прокуратурой – 88 (2,7%).

В Минской области на первое полугодие 2020 года запланировано 558 выборочных проверок (16,8%), в Брестской – 544 (16,4%), в Гомельской – 518 (15,6%), в Гродненской – 477 (14,3%), в Могилевской – 452 (13,6%), в Витебской области – 425 (12,8%), в Минске – 349 (10,5%).

Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля.
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