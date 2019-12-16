С учетом повышенного спроса пассажиров на международные поездки в новогодние и рождественские праздники, а также каникулярное время Белорусская железная дорога во взаимодействии с железнодорожными администрациями России, Украины и Литвы назначила дополнительные поезда по наиболее популярным у пассажиров маршрутам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года они будут курсировать по таким направлениям, как Минск-Москва-Минск, Гродно – Минск – Санкт-Петербург, Москва-Брест-Москва, Москва-Калининград-Москва, Санкт-Петербург – Брянск, Санкт-Петербург – Смоленск – Санкт-Петербург, Калининград-Москва-Калининград, Могилев-Львов-Могилев, Минск-Вильнюс-Минск.

Ожидается, что наиболее востребованными периодами спроса на перевозки станут 28, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 7 и 8 января 2020 года.

Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги, на официальном сайте www.rw.by в разделе «Услуги пассажирам» и с помощью мобильного приложения «БЧ.Мой поезд».