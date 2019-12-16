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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ФИКСИРОВАТЬ ФАКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЖЕБРОКЕРОВ
12:02 17.12.2019

Советским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления обратился 58-летний минчанин. Он пояснил, что в октябре текущего года зарегистрировался на сайте Fix-trade.сom, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность. На указанном сайте гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на виртуальный счет данной организации.

Минчанин перечислил на счет несколько тысяч долларов США. После этого с ним постоянно связывались представители платформы, обещали преумножить его капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров.

Спустя некоторое время потерпевший решил обналичить данные средства. Сотрудники платформы убедили его перечислить дополнительные суммы денег – якобы налоговые сборы, проценты за снятие средств со счета, без уплаты которых получить деньги невозможно. Когда мужчина вновь пополнил счет, его заблокировали.

Таким образом, под вышеуказанными предлогами с октябрь по ноябрь 2019 года неустановленное лицо завладело его денежными средствами на общую сумму более 20 тысяч долларов США.

Ранее Следственный комитет уже рассказывал о подобном случае. Через сайт PTBanc.com неустановленным лицам с ноября 2018 года по июль 2019 удалось завладеть денежными средствами 49-летней жительницы Минского района на общую сумму более 82 тысяч долларов США.

«Следователи в очередной раз напоминают, что количество подобных преступлений растет. В связи с этим не рекомендуем доверять неизвестным организациям, обещающим легкий заработок на финансовых рынках в сети. Прежде чем перечислять денежные средства на подобный интернет-ресурс, убедитесь в наличии у организации лицензии на брокерские услуги. Если все же предложение не кажется подозрительным, и вы желаете перечислить деньги, то проверьте отзывы о данном брокере от уже существующих клиентов», – отметили в СК.
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