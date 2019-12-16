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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЮСТ ПРИГЛАШАЕТ МИНЧАН НА БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 20 ДЕКАБРЯ
11:24 17.12.2019

Республиканская акция «Право на службу людям» стартует 20 декабря в центральном атриуме ТЦ «Столица» (пр-т. Независимости, 3-2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, акция направлена на повышение правовой культуры населения, обеспечения доступности правовой информации и включает в себя: тематические зоны представленности организаторов; интерактивные правовые конкурсы и викторины; бесплатное юридическое консультирование для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Адвокаты, нотариусы, медиаторы, работники органов загса, судебные исполнители с 13.00 до 16.00 проведут бесплатные индивидуальные юридические консультации (будет организовано более 10 зон консультаций).

Кроме этого, в рамках акции будет представлен проект «Юридическая клиника БГУ», где правовую консультацию могут получить все желающие студенты и учащиеся, а также другие категории граждан.

Медиаторы на практике покажут и расскажут о том, что такое медиативное соглашение, и как это работает. На «скамье примирения», установленной в ТЦ «Столица», с помощью медиатора все желающие могут бесконфликтно разрешить любой спор.

Проект «Право на службу людям» реализуется в Беларуси с 2014 года, ежегодно в рамках данной акции распространяются по всей стране буклеты по актуальным для граждан правовым вопросам.

Организаторами мероприятия выступают: Министерство юстиции Беларуси, ООО «Юрспектр», Национальный центр правовой информации, а также Белорусская нотариальная палата, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, Министерство по налогам и сборам, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Государственный комитет по имуществу, Национальный банк, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Центр «Медиация и право», Центр медиации и переговоров
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