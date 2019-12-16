Объем промышленного производства целлюлозно-бумажных предприятий концерна «Беллесбумпром» за 10 месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, экспорт продукции по этому сектору увеличился на 25,7%. География сбыта охватывает 52 страны. Рентабельность продаж составляет порядка 8%. Средняя заработная плата на предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли по сравнению с прошлым годом выросла на 30,6%, и сегодня превышает 1000 рублей. Наиболее динамичные темп роста заработной платы обеспечили ОАО «Светлогорский ЦКК» (на 62%), предприятия холдинга «Белорусские обои» (34,6%), ООО «Мюникс» (29,4%) и ООО «Эксклюзив» (24,2%).

Предприятия отрасли сегодня, несмотря на достаточно непростую ситуацию на рынке бумаги и картона с падением цен, обеспечивают стабильную работу и строят планы на будущее. Основа развития – создание новых высокотехнологичных производств, ориентированных на глубокую переработку древесного сырья и получение максимальной добавочной стоимости. Пример – новый завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК», который уже вышел на стабильный режим работы и производит востребованную на многих рынках продукцию. В настоящее время суточная производительность завода приближается к 88% от проектной мощности. С начала года произведено более 136 тыс. тонн целлюлозы с высокой степенью белизны и отвечающей всем международным стандартам. Объемы производства за год увеличились более чем в 2 раза, экспорт тоже в 2 раза, заработная плата выросла в 1,7 раза, рентабельность продаж составляет 17,7%.

Работает и новое производство на Заводе газетной бумаги, где из целлюлозы, полученной в Светлогорске, производятся различные виды бумаг, в том числе для упаковки пищевых продуктов. С начала года выпущено более 14 тыс. тонн различных видов бумаги, 83% реализовано на экспорт. Рентабельность продаж вышла почти на 8%.

Спрос на бумагу и картон в мире растет, большие ставки на экологичную упаковку, и у предприятий есть все предпосылки это использовать.

Существенный вклад внесет и новый завод мелованных и немелованных видов картона, который строится на базе Добрушской бумажной фабрике «Герой труда».

При выходе всех новых производств на проектные мощности уже в 2022 году дополнительный экспорт продукции составит 527 млн долларов, выпуск импортозамещающей продукции – 48 млн долларов. Кроме того, будет обеспечен выход на положительное внешнеэкономическое сальдо по целлюлозно-бумажной продукции республики в сумме 260 млн долларов. Экономия валюты составит 575 млн долларов.