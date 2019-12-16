Соответствующее решение Минского областного исполнительного комитета №972 от 11 декабря 2019 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров увеличены на 1 копейку. В частности, на обычных маршрутах тариф за километр составит 0,08 рубля, на скоростных – 0,1 рубля, на экспрессных – 0,11 рубля, на дополнительных рейсах – 0,1 рубля.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.