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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛА СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
10:34 17.12.2019
Соответствующее решение Минского областного исполнительного комитета №972 от 11 декабря 2019 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров увеличены на 1 копейку. В частности, на обычных маршрутах тариф за километр составит 0,08 рубля, на скоростных – 0,1 рубля, на экспрессных – 0,11 рубля, на дополнительных рейсах – 0,1 рубля.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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