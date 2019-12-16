За январь-октябрь 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых предприятий без ведомственной подчиненности) составила 9%, рентабельность продаж – 7,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 ноября 2019 г. составила 40,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,2 млрд. рублей, или 20,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2019 г. составила 52,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд. рублей, или 15,2% от общего объема кредиторской задолженности.