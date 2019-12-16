|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИЛ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН НА АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ В ПЕНЗЕ
09:37 17.12.2019
ОАО «Гомсельмаш» приняло участие в презентации сельскохозяйственной техники в рамках V Агропромышленного форума, который прошел 5-6 декабря в Пензе (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям был представлен зерноуборочный комбайн ПАЛЕССЕ GS3219.
Сочетание в новинке «классической» двухбарабанной системы обмолота с соломосепаратором позволило повысить производительность комбайна и проводить уборку урожая на более высоких скоростях от 8 до 10 км/ч. Роторный соломосепаратор прекрасно справляется с сохранением урожая: масса зерна и соломы идёт в технологическом тракте «по винту», при этом растягивается, ворошится, что повышает качество сепарации в несколько раз, затем зерно из роторного соломосепаратора попадает на очистку. А благодаря увеличенному диаметру барабаны и подбарабанья комбайна менее восприимчивы к влажным и длинностебельным хлебам.
Специалисты российских машиноиспытательных станций высоко оценили GS3219, отметив производительность машины, отсутствие проблем с технологическим трактом и экономичность уборки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2019
Курсы в банках
на 16.12.2019
Конвертация в банках
на 16.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте