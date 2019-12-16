ЭКОНОМИКА РБ

«ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИЛ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН НА АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ В ПЕНЗЕ

09:37 17.12.2019 ОАО «Гомсельмаш» приняло участие в презентации сельскохозяйственной техники в рамках V Агропромышленного форума, который прошел 5-6 декабря в Пензе (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям был представлен зерноуборочный комбайн ПАЛЕССЕ GS3219. Сочетание в новинке «классической» двухбарабанной системы обмолота с соломосепаратором позволило повысить производительность комбайна и проводить уборку урожая на более высоких скоростях от 8 до 10 км/ч. Роторный соломосепаратор прекрасно справляется с сохранением урожая: масса зерна и соломы идёт в технологическом тракте «по винту», при этом растягивается, ворошится, что повышает качество сепарации в несколько раз, затем зерно из роторного соломосепаратора попадает на очистку. А благодаря увеличенному диаметру барабаны и подбарабанья комбайна менее восприимчивы к влажным и длинностебельным хлебам. Специалисты российских машиноиспытательных станций высоко оценили GS3219, отметив производительность машины, отсутствие проблем с технологическим трактом и экономичность уборки.