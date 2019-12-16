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ЭКОНОМИКА РБ


ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 1,1%
09:25 17.12.2019

Согласно первой оценке, объем ВВП Беларуси за январь-ноябрь 2019 г. в текущих ценах составил 120,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-ноября 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,5%.

Власти Беларуси ожидают в 2019 году роста ВВП на уровне 4%. Всемирный банк прогнозирует рост экономики в текущем году на уровне 1%, ЕАБР - 1,2%, МВФ - 1,5%.
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