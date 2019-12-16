ЭКОНОМИКА РБ

ФИЛИАЛ «МИНСКОЕ УМГ ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» И АКАДЕМИЯ BELHARD ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:08 17.12.2019 Соглашение о сотрудничестве в разработке прикладного программного обеспечения подписали филиал «Минское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и Академия BELHARD. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», стороны сосредоточатся на создании автоматизированных инструментов для управления бизнес-процессами филиала. Одновременно слушатели Академии BELHARD получат практический опыт в области разработки новых продуктов. Полученные программные решения после их апробации в филиале «Минское УМГ» смогут послужить прототипами для дальнейшей эволюции ERP-систем ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».