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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ НЕ СНИЖАЮТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ
17:44 16.12.2019

Цены на вторичном рынке жилья не снижаются уже более двух месяцев. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1395 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю, c 9 по 16 декабря 2019 года, на 0,3% и составила 1294 $/м2.

Ослабление рубля в последние недели привело к тому, что разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков превысил 100 $/м2, что произошло впервые с апреля.

Количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,9% и достигло самого высокого уровня за последние 2,5 месяца. Заметно пополнился новыми объектами сегмент 1-комнатных квартир (+3%), квартир с двумя и тремя комнатами стало больше на 1,2% и 2,1% соответственно.

Рост цен наблюдался у всех типов квартир за исключением 3-комнатных. По итогам последнего месяца максимальный рост цен был отмечен у 2-комнатных квартир (+1,4%).

Знаковой неделя стала для «однушек», средний уровень цен на которые достиг круглой отметки в 1500 $/м2.

В четырех районах по итогам недели было зафиксировано снижение цен, темпы которого не превышали 0,3%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+1,2%) и Первомайском (+0,9%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 812 $/м2 (+0,3%), Витебск — 618 $/м2 (+0,3%), Гомель — 618 $/м2 (-0,1%), Гродно — 733 $/м2 (+0,2%), Могилев — 632 $/м2 (+0,1%).
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