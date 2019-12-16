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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ДОРАБОТАТЬ КОАП И НЕ МЕНЯТЬ ЕГО КАК МИНИМУМ ПЯТЬ ЛЕТ
17:36 16.12.2019

Александр Лукашенко поручил создать специальную экспертную комиссию из руководителей государственных органов, парламентариев и ученых. Они должны системно пересмотреть положения действующего законодательства и подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.

«При этом надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет. К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона. Сегодня же я жду от участников совещания докладов о состоянии дел по применению административной ответственности и конкретных предложений по урегулированию имеющихся проблем. Результаты совещания лягут в основу работы экспертной комиссии», - потребовал А. Лукашенко сегодня на совещании по вопросам применения мер административной ответственности.

Он отметил, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций – так сложилось еще в советские времена.

«А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций», - обратил внимание А. Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает Лукашенко. По его мнению, важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений.
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