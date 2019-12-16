ЭКОНОМИКА РБ

ПЛАТЕЖИ ПО НДС СОСТАВИЛИ ПОЧТИ 45% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКА

17:03 16.12.2019 Значительная часть доходов консолидированного бюджета Минска (44,7% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, весомы объемы платежей по подоходному налогу (16,3%), налогу на прибыль (12,6%), акцизам (4,8%), налогу при упрощенной системе налогообложения (2,3%), налогу на доходы (1,9%), налогу на недвижимость (1,8%), земельному налогу (1,7%).