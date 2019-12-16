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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРТИФИКАТЫ ЗЕЛЕНЫХ ШКОЛ ПОЛУЧИЛИ 40 УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
16:50 16.12.2019
Форум сети «зеленых школ» прошел 13 декабря в Республиканском центре экологии и краеведения.
Форум организован совместно с УО «Республиканский центр экологии и краеведения» в рамках проекта «Экомониторинг», финансируемого ЕС и реализуемого ПРООН в Беларуси в партнерстве с Минприроды.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, более 150 участников со всей Беларуси собрались в рамках форума представителей сети «зеленых школ». В рамках мероприятия сорок учреждений образования в торжественной обстановке получили дипломы I, II и III степеней о присуждении статуса «зеленая школа», состоялось награждение учащихся и педагогов – победителей республиканского конкурса экологических проектов «Зеленая школа».
«Зеленые школы» – это экологическое движение, которое развивается в мире и в Беларуси. Для того чтобы вывести «экологическое» сознание людей на новый уровень, нужно начинать с молодого поколения, уверены специалисты. Доказательством их правоты служит тот факт, что движение все более популярно, а дети сегодня становятся проводниками экологической информации и лидерами мнений. В Беларуси ученики «зеленых школ» вовлекают в свой круг интересов друзей и родителей, передают им приобретенные в школе знания о раздельном сборе мусора, экономии воды и энергии и т.п.
Разработать и внедрить образовательный проект «Зеленые школы» в Беларуси стало возможным благодаря совместным усилиям ЕС, ПРООН, Минприроды и Министерства образования. Особенность образовательного проекта «Зеленые школы» в Беларуси в том, что он включает шесть (пять – для дошкольных учреждений) четко определенных направлений с набором заданий, разработанных с учетом экологических проблем и вопросов, которые решаются в нашей стране. Только выполнив эти задания, учреждение образования может получить «зеленый» диплом.
В августе 2019 года, согласно новому Положению по реализации образовательного проекта «Зеленые школы», было принято решение о присуждении статуса «зеленая школа» сорока учреждениям образования из всех областей Беларуси.
Также состоялось открытие научно-экспериментальных лабораторий по мониторингу атмосферного воздуха и изучению экологических технологий, созданных на базе УО «Республиканский центр экологии и краеведения» в рамках проекта «Экомониторинг». В рамках презентаций Национальный ресурсный центр представил свой опыт по реализации образовательного проекта «Зеленые школы». Работали секции и научно-практические площадки для педагогических работников, прошли лабораторные практикумы для учащихся.
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