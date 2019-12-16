В Беларуси до сих пор не искоренена палочно-галочная система. Это отметил сегодня Александр Лукашенко на совещании по вопросам применения мер административной ответственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, важная проблема – использование валовых отчетных показателей для оценки результативности деятельности должностных лиц уполномоченных ведомств.

«Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет – останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня», - сказал Лукашенко.

Иногда и сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться, добавил глава государства. По-прежнему у него много вопросов в этом плане к милиции.

«В августе на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов мы уже это обсуждали. Поэтому я жду результатов, и не только по линии милиции», - отметил А. Лукашенко.

Правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. По словам Лукашенко, все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

«Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать», - подчеркнул он.