Лидирующее место в общем объеме отгрузки ОАО «БЕЛАЗ» с начала 2019 года занимают 110-130-тонные карьерные самосвалы (27%) и 220-240-тонники (24%). Затем следуют 45-тонники, на долю которых приходится по 13%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, суммарная доля данных классов грузоподъемности составила 64%. При этом, самая продаваемая модель – БЕЛАЗ-75131, на долю которой приходится 22% от общего объема реализации техники.

Доля техники особо большой грузоподъемности (карьерные самосвалы и спецтехника грузоподъемностью 90 тонн и выше) в общей отгрузке по итогам января-ноября 2019 года составила 64,3%.

Средняя грузоподъемность поставленного самосвала составила 124 тонны (за аналогичный период 2018 года – 119 тонн), в целом за прошлый год этот показатель составлял 120 тонн.

С января по ноябрь 2019 года БЕЛАЗ активно работал с партнерами из 47 стран мира. Первая пятерка стран по удельному весу во внешнеторговом обороте (экспорт+импорт), на которые пришлось 95,5% от оборота, выглядит так: 66,6% - Россия, 11% - Великобритания, 5,3% - Украина, 4,2% - Узбекистан, 2,3% - США.