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ЭКОНОМИКА РБ


ГТК И БЕЛТПП ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:10 16.12.2019

Соглашение о сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом и Белорусской торгово-промышленной палатой подписали сегодня руководители двух ведомств Юрий Сенько и Владимир Улахович.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, нормы соглашения направлены на координацию совместных усилий по содействию деятельности бизнеса, обеспечению продвижения на внутреннем и внешних рынках продукции белорусских предприятий, укреплению предпринимательской инициативы в стране, что в свою очередь положительно скажется на повышении эффективности таможенного контроля и оперативности таможенных процедур.

Одно из ключевых направлений взаимодействия двух ведомств – дальнейшее развитие системы электронной сертификации происхождения товаров в рамках преференциальных соглашений, подписанных Беларусью.

Также в день подписания данного документа представители белорусской таможни совместно с коллегами из Евразийской экономической комиссии, Белорусской торгово-промышленной палаты, Министерства иностранных дел, Министерства промышленности, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Республиканского союза участников таможенных отношений в рамках круглого стола обсудили актуальные вопросы развития преференциальной торговли Беларуси.
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