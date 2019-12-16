Соглашение о сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом и Белорусской торгово-промышленной палатой подписали сегодня руководители двух ведомств Юрий Сенько и Владимир Улахович.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, нормы соглашения направлены на координацию совместных усилий по содействию деятельности бизнеса, обеспечению продвижения на внутреннем и внешних рынках продукции белорусских предприятий, укреплению предпринимательской инициативы в стране, что в свою очередь положительно скажется на повышении эффективности таможенного контроля и оперативности таможенных процедур.

Одно из ключевых направлений взаимодействия двух ведомств – дальнейшее развитие системы электронной сертификации происхождения товаров в рамках преференциальных соглашений, подписанных Беларусью.

Также в день подписания данного документа представители белорусской таможни совместно с коллегами из Евразийской экономической комиссии, Белорусской торгово-промышленной палаты, Министерства иностранных дел, Министерства промышленности, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Республиканского союза участников таможенных отношений в рамках круглого стола обсудили актуальные вопросы развития преференциальной торговли Беларуси.