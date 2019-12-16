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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ОШТРАФОВАН КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ТРУДОСПОСОБНЫЙ БЕЛОРУС
15:51 16.12.2019
За десять лет количество административных правонарушений в Беларуси увеличилось почти в два раза. Это отметил сегодня Александр Лукашенко на совещании по вопросам применения мер административной ответственности.
По его словам, только за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан – более 50% всего трудоспособного населения.
«Нам нужно разобраться, что стоит за этими данными, и, естественно, принять меры», - подчеркнул А. Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Основную массу административных правонарушений – более 80% – сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств.
«Полагаю, так называемые письма счастья от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля», - заметил Лукашенко.
Вместе с тем, обратил он внимание, фотофиксация семь лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд злостных нарушителей закона.
«Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами», - констатировал Лукашенко.
Он подчеркнул, что нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения.
«На него нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения. Поэтому нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где это объективно необходимо», - сказал Лукашенко.
Он также напомнил о своих поручениях по организации дорожного движения, в частности, на минских кольцевых дорогах.
«Поднимите мои поручения по кольцевой дороге – первой и второй – и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей», - потребовал А. Лукашенко.
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