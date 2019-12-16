В консолидированный бюджет Витебской области за январь-ноябрь 2019 г. поступило 1663,2 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 343,9 млн руб., в местный бюджет – 1319,2 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 467,5 млн руб., или 28,1% в доходах консолидированного бюджета, по акцизам – 282,1 млн руб., или 17%, по налогу на добавленную стоимость – 225,4 млн руб., или 13,6% в доходах консолидированного бюджета, по налогу на прибыль – 179,7 млн руб., или 10,8%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 50,4 млн руб., или 3%, по земельному налогу – 47,7 млн руб., или 2,9%, по налогу на недвижимость – 86,9 млн руб., или 5,2%.