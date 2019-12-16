Международная научная конференция «Беларусь 2030: государство, бизнес, наука, образование» проходит 16 декабря в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУК, форум направлен на рассмотрение основных процессов и тенденций мировой и национальной экономик на современном этапе их развития.

В форуме участвуют сто ученых, исследователей, аспирантов, магистрантов и экономистов из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана и др.

Работа конференции организована по пяти секциям: «Институты социально-экономического развития: актуальная практика и теория», «Аналитическая экономика и прогнозирование», «Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития», «Менеджмент XXI века: проблемы и перспективы развития» и «Цифровая трансформация в бизнесе, образовании и социальной сфере».

Эксперты проанализируют мировые экономические тренды и тенденции внешнеторговых отношений Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также рассмотрят вопросы, касающиеся управления конкурентоспособностью предприятий.

Организатором конференции выступает экономический факультет БГУ.