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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИХ РАЗВИТИЯ ОБСУДЯТ НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ
14:55 16.12.2019
Международная научная конференция «Беларусь 2030: государство, бизнес, наука, образование» проходит 16 декабря в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУК, форум направлен на рассмотрение основных процессов и тенденций мировой и национальной экономик на современном этапе их развития.
В форуме участвуют сто ученых, исследователей, аспирантов, магистрантов и экономистов из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана и др.
Работа конференции организована по пяти секциям: «Институты социально-экономического развития: актуальная практика и теория», «Аналитическая экономика и прогнозирование», «Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития», «Менеджмент XXI века: проблемы и перспективы развития» и «Цифровая трансформация в бизнесе, образовании и социальной сфере».
Эксперты проанализируют мировые экономические тренды и тенденции внешнеторговых отношений Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также рассмотрят вопросы, касающиеся управления конкурентоспособностью предприятий.
Организатором конференции выступает экономический факультет БГУ.
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