В Витебской государственной академии ветеринарной медицины на базе факультета переподготовки кадров и повышения квалификации завершилась учеба главных ветврачей районов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, ветврачи ознакомились с требованиями ЕС и ЕАЭС при производстве и экспорте товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).

Кроме того, слушатели ознакомились с обеспечением безопасности пищевых продуктов животного происхождения при переработке животного сырья на основе принципов системы НАССР и менеджмента безопасности ИСО-22000 «Использование органами государственной ветеринарной службы информационных систем».

Всего обучение прошли 108 главных ветеринарных врачей, возглавляющих районы, начальники и заместители начальников управлений ветеринарии Комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областей.

В учебную программу вошли лекции профессоров и доцентов академии, представителей Департамента продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, научных сотрудников РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского НАН РБ», главных специалистов ГУ «Белгосветцентр».

Были рассмотрены вопросы общих требований в области ветеринарии, осуществления ветеринарного контроля (надзора), актуальности и аспектов внедрения электронной прослеживаемости продукции животного происхождения и электронной ветеринарной сертификации в Беларуси, действий государственной ветеринарной службы в обеспечении пищевой безопасности страны, эпизоотической ситуации по инфекционным болезням животных и другие.