ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 100 ГЛАВНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ВГАВМ
14:20 16.12.2019

В Витебской государственной академии ветеринарной медицины на базе факультета переподготовки кадров и повышения квалификации завершилась учеба главных ветврачей районов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, ветврачи ознакомились с требованиями ЕС и ЕАЭС при производстве и экспорте товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).

Кроме того, слушатели ознакомились с обеспечением безопасности пищевых продуктов животного происхождения при переработке животного сырья на основе принципов системы НАССР и менеджмента безопасности ИСО-22000 «Использование органами государственной ветеринарной службы информационных систем».

Всего обучение прошли 108 главных ветеринарных врачей, возглавляющих районы, начальники и заместители начальников управлений ветеринарии Комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областей.

В учебную программу вошли лекции профессоров и доцентов академии, представителей Департамента продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, научных сотрудников РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского НАН РБ», главных специалистов ГУ «Белгосветцентр».

Были рассмотрены вопросы общих требований в области ветеринарии, осуществления ветеринарного контроля (надзора), актуальности и аспектов внедрения электронной прослеживаемости продукции животного происхождения и электронной ветеринарной сертификации в Беларуси, действий государственной ветеринарной службы в обеспечении пищевой безопасности страны, эпизоотической ситуации по инфекционным болезням животных и другие.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2019
валюта курс
EUR 2.3467
USD 2.1051
RUB 3.3548
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3467 -0.0003
USD 2.1051 +0.0043
RUB 3.3548 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3430 2.3480
USD 2.1040 2.1080
RUB 3.3500 3.3580
подробнее

Конвертация в банках
на 16.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1140
EUR/RUB 69.7500 70.1000
USD/RUB 62.6000 62.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте