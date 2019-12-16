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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 100 ГЛАВНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ВГАВМ
14:20 16.12.2019
В Витебской государственной академии ветеринарной медицины на базе факультета переподготовки кадров и повышения квалификации завершилась учеба главных ветврачей районов Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, ветврачи ознакомились с требованиями ЕС и ЕАЭС при производстве и экспорте товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).
Кроме того, слушатели ознакомились с обеспечением безопасности пищевых продуктов животного происхождения при переработке животного сырья на основе принципов системы НАССР и менеджмента безопасности ИСО-22000 «Использование органами государственной ветеринарной службы информационных систем».
Всего обучение прошли 108 главных ветеринарных врачей, возглавляющих районы, начальники и заместители начальников управлений ветеринарии Комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областей.
В учебную программу вошли лекции профессоров и доцентов академии, представителей Департамента продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, научных сотрудников РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского НАН РБ», главных специалистов ГУ «Белгосветцентр».
Были рассмотрены вопросы общих требований в области ветеринарии, осуществления ветеринарного контроля (надзора), актуальности и аспектов внедрения электронной прослеживаемости продукции животного происхождения и электронной ветеринарной сертификации в Беларуси, действий государственной ветеринарной службы в обеспечении пищевой безопасности страны, эпизоотической ситуации по инфекционным болезням животных и другие.
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