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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 12 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ
14:11 16.12.2019
За одиннадцать месяцев Минск собрал 11851,2 млн руб. платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 62% (7343,7 млн руб.) составляют доходы республиканского бюджета и 38% (4507,5 млн руб.) – местного.
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