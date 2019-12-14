ЭКОНОМИКА РБ

ПОЧТИ 12 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ

14:11 16.12.2019 За одиннадцать месяцев Минск собрал 11851,2 млн руб. платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 62% (7343,7 млн руб.) составляют доходы республиканского бюджета и 38% (4507,5 млн руб.) – местного.