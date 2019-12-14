РУП «Белкартография» выпустило атлас «Великие изобретения мира», в котором с помощью функции дополненной реальности можно «оживить» значимые и интересные находки человеческого гения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, новый атлас уже поступил в продажу, а также доступен в мобильном приложении «Белкартография».

Атлас «Великие изобретения мира» продолжает серию картографических произведений для детей. Всего в произведение вошла информация о примерно 130 объектах. К большинству из них даны пояснительные тексты: исторические факты или красивые легенды.

Всего в атласе 24 страницы, из них с дополненной реальностью – 10 страниц, посвященных изобретениям и техническим новациям, которые появились в следующих странах: Великобритания, Германия, Италия, Франция, Беларусь, Россия, Китай, Япония, США, Австралия и Океания.

Что касается Беларуси и связанной с нашей землей историей достижений науки и техники, то листая атлас «Великие изобретения мира», читатель, например, узнает о том, что белорусские часовщики в 19 веке составляли заметную конкуренцию признанным английским, французским и швейцарским мастерам. Работами уроженца Могилева Генриха Сона, которому удалось сделать карманные часы действительно компактными и соответствующими по размерам своему названию, восхищался сам Фаберже. В 1862 году на всемирной выставке в Лондоне Генрих Сон был единственным из Российской империи, кто представил часы с механизмом собственного изобретения.

Упоминание в атласе древнего музыкального инструмента – ксилофона также связано с Беларусью. Простейшие инструменты подобного типа встречались и встречаются у разных народов Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Однако усовершенствован ксилофон был к 1830-м годам: белорусский музыкант Михоэл Гузиков расширил его диапазон до двух с половиной октав, а также изменил конструкцию, расположив бруски особым образом в четыре ряда. Такая модель ксилофона использовалась в дальнейшем в течение более ста лет. Также в атласе на странице, посвященной изобретениям, рожденным на белорусской земле или ее выходцами, упоминаются: первый в мире зерноуборочный комбайн (1868 г.), разработанный выпускником Горы-Горецкого земледельческого училища Андреем Власенко; гордость белорусского автопрома – самосвал «БелАЗ» (1961 г.), который можно «оживить» с помощью функции дополненной реальности; завоевавшие во всем мире популярность у пользователей компьютерная онлайн-игра World of Tanks (2009 г.) и мессенджер «Вайбер» (2010 г.); искусственно выращенный белорусскими учеными «Красный изумруд» (2011 г.).

Как пояснили на предприятии, тема изобретений в целом очень многогранна и может быть интересна детям самых разных возрастов. Дополненная реальность поможет раскрыть ее наиболее ярко и наглядно. При этом, не просто показать, но и заинтересовать, привлечь, вдохновить ребенка на поиски и творческую деятельность.

Тираж первого выпуска атласа «Великие изобретения мира» составил 3000 экз.