В ходе проверок с привлечением специалистов Государственной инспекции охраны животного и растительного мира прокуроры Брестской области вскрыли ряд нарушений в сфере разведения и восстановления леса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в отдельных случаях участки лесного фонда, переведенные в 2017-2018 годах из категории молодняков в ценные древесные насаждения, не соответствовали по своим критериям землям, покрытым лесом.

Выявлены факты перевода в названную категорию участков, на которых лесные культуры были размещены фрагментарно либо вовсе отсутствовали. При этом лесничества представили документацию, подтверждавшую уходные работы и инвентаризацию таких участков, количество и качество экземпляров главной породы на них.

Это свидетельствовало о ложности сведений, внесенных в документы. И послужило основанием для начисления и выплаты заработной платы, премиальных доплат сотрудникам лесного хозяйства.

Как пример – в ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз» на площади 4,4 га отсутствовали заявленные в инвентаризации саженцы ясеня, а в ГЛХУ «Полесский лесхоз» на момент проверки на площади около 0,5 га обнаружена гибель лесных культур, хотя данный участок ранее перевели в земли, покрытые лесом.

Недостоверная информация, внесенная в государственные статическую отчетность и лесной кадастр, способствовала формированию неправильного представления о положении дел в лесной сфере.

По результатам проверок органы прокуратуры Брестской области внесли 6 актов надзора, в которых потребовали устранить выявленные нарушения. Направили в территориальные ОВД 2 поручения о проведении доследственных проверок согласно ст.174 Уголовно-процессуального кодекса. Выполнение актов прокурорского реагирования взято на контроль.