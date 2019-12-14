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ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» И МИНСКХЛЕБПРОМ НАМЕТИЛИ ПЛАН ПЕРЕХОДА НА ЭКОЛОГИЧНУЮ УПАКОВКУ ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
13:03 16.12.2019
Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров и генеральный директор КУП «Минскхлебпром» Андрей Улезло подписали 13 декабря программу взаимодействий на 2020 год по выпуску и освоению в производстве бумажной упаковки для фасовки хлебобулочных изделий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, выпуск пробных партий упаковки и гофроящиков для фасовки хлебобулочных изделий предприятия концерна начнут уже в январе 2020 года.
Пробные партии поступят на испытание на три предприятия «Минскхлебпрома»: хлебозавод №2, хлебозавод №3 и хлебозавод "Автомат". По результатам испытаний в течение января-февраля хлебозаводы дадут свои заключения, после чего планируется начать производство промышленных партий бумажной упаковки для фасовки хлебобулочных изделий. Массово хлеб в бумажной упаковке должен появиться на прилавках белорусских магазинов уже в марте.
Правительством принята стратегия поэтапного сокращения использования пластиковой упаковки и ее замещения экологически безопасной. Концерн «Беллесбумпром» активно включился в этот процесс. Производственные мощности предприятий концерна позволяют в разы нарастить объемы производства бумажной упаковки для различных видов пищевых продуктов, как для промышленных предприятий, так и для розничной сети.
В реализации программы будут задействованы три предприятия концерна: ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» (Шклов) и ООО «Суперпак компани» (Минск).
Реализация намеченных программой мероприятий станет важным этапом в решении задач по переходу от неэкологичной пластиковой, полиэтиленовой упаковки к безопасной бумажной.
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