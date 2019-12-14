Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стипендии назначены на первый семестр 2019/2020 учебного года 187 студентам и курсантам учреждений высшего образования, достигшим высоких результатов в учебе и научной деятельности.

Денежные премии и поощрительные стипендии получат 28 победителей международных олимпиад и конференций, 16 человек из их числа станут обладателями нагрудных знаков лауреата фонда. Кроме того, денежными премиями будут поощрены 618 победителей республиканских олимпиад и конкурсов.