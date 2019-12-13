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ЭКОНОМИКА РБ


ФЛОТ «БЕЛАВИА» ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМ EMBRAER-195
12:33 16.12.2019

В Национальном аэропорту Минск 14 декабря приземлился новый самолет Embraer-195 авиакомпании «Белавиа» с завода-изготовителя (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Авиакомпания «Белавиа», воздушное судно прибыло в рамках лизингового договора, подписанного «Белавиа» и лизинговой компанией Nordic Aviation Capital в апреле 2018 года. В соответствии с данным соглашением в Минск уже доставлен 1 Embraer-175 и 2 - Embraer-195. Поставка еще одного самолета запланирована на апрель 2020 года.

Прибывший Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров в двухклассной конфигурации: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в эконом-классе.

Все воздушные суда поставляются с завода-изготовителя и производятся по индивидуального заказу авиакомпании. «Белавиа» приобрела вышеуказанные самолеты в оперативный лизинг, который обеспечивает перевозчику возможность гибко управлять составом флота, регулируя его в соответствии с пассажирским спросом и объемом авиаперевозок.

В результате реализации программы по модернизации флота в течение 2014-2018 годов авиакомпания приобрела в собственность восемь современных высокоэффективных воздушных судов – три самолета Boeing 737-800 и пять Embraer-175/195. Ввод новых самолетов во флот авиакомпании значительно омолодил флот «Белавиа». В настоящее время средний возраст изменился с 14 до 12,5 лет.

Современные Embraer-195 отвечают запросам интенсивного роста пассажиропотока авиакомпании, позволяют наращивать частоты выполнения регулярных рейсов по уже имеющимся направлениям, открывать новые рейсы, становиться Минску по-настоящему привлекательным транзитным узлом (хабом). Концепция салона гарантирует максимальный комфорт для пассажиров за счет конфигурации кресел 2+2 в экономическом классе обслуживания и 2+1 – в бизнес-классе. В Embraer-195 представлен тип бизнес-класса с жесткой перегородкой и увеличенным расстоянием между креслами.

Данный тип самолета имеет высокую топливную эффективность, что позволяет уменьшать затраты на выполнение рейсов и снижать стоимость авиабилетов.
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