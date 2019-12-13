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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛИТИКУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ВУЗОВ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗРАБАТЫВАЮТ В БЕЛАРУСИ
11:38 16.12.2019
На базе Республиканской научно-технической библиотеки 12 декабря состоялось 2 заседание рабочей группы по разработке политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научных организаций Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, участниками заседания рассмотрен опыт России по разработке и внедрению политики в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций, утвержденной в июле 2018 года.
Рабочая группа при активном участии экспертов из Всемирной организации интеллектуальной собственности и РФ также обсудила вопросы планирования аналогичного проекта по разработке и внедрению политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научных организаций Республики Беларусь, реализуемого в настоящее время в сотрудничестве с ВОИС; организации и проведения анкетирования бенефициаров проекта с целью определения существующего статуса передачи знаний; концепции национального проекта указанной политики; использования при реализации проекта инструментария ВОИС по разработке политики в области ИС и имеющегося опыта университетов и научных организаций по локальному правовому регулированию отношений интеллектуальной собственности; возможные проблемы и вызовы в реализации данного проекта.
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