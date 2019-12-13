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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ПРИВЛЕЧЕТ 3,5 МЛРД ИЮНЕЙ КРЕДИТА В 2019 ГОДУ
10:44 16.12.2019
Беларусь привлечет 3,5 млрд китайских юаней сроком на пять лет в целях погашения и обслуживания государственного долга и поддержания золотовалютных резервов. Об этом говорится в указе № 455 от 13 декабря 2019 года, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
«Одобрить проект соглашения о предоставлении срочного кредита на сумму 3 500 000 000 китайских юаней между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в документе.
На проведение переговоров уполномочено Министерство финансов. Ведомству разрешено при необходимости вносить в соглашение изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта и документов, необходимых для его реализации.
Средства внешнего займа будут зачислены на банковский счет, открываемый Национальным банком в Шанхайском филиале Банка развития Китая.
Использование средств внешнего займа для погашения и обслуживания внешнего государственного долга, а также двусторонней торговли осуществляется Министерством финансов в соответствии с соглашением.
Проведение платежей за счет средств внешнего займа по поручению Министерства финансов и инвестирование средств внешнего займа осуществляются Национальным банком.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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