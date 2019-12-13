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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2%
09:52 16.12.2019
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минску в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем составил 100,1%, с декабрем 2018 г. – 102%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, цены на инвестиционные товары в ноябре 2019 г. выросли по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года - на 2,6%.
Индекс цен на промежуточные товары в ноябре 2019 г. к октябрю 2019 г. составил 99,6%, к декабрю 2018 г. – 102,3%, потребительские товары – 100,3% и 101,8% соответственно.
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