Индекс цен производителей промышленной продукции по Минску в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем составил 100,1%, с декабрем 2018 г. – 102%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, цены на инвестиционные товары в ноябре 2019 г. выросли по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года - на 2,6%.

Индекс цен на промежуточные товары в ноябре 2019 г. к октябрю 2019 г. составил 99,6%, к декабрю 2018 г. – 102,3%, потребительские товары – 100,3% и 101,8% соответственно.