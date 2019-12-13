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ЭКОНОМИКА РБ
ТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЛО НА КОПЕЙКУ
09:28 16.12.2019
В Беларуси топливо на АЗС подорожало на копейку.
«С учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 15 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».
В частности, цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1,62 рубля., АИ-95-К5-Евро – 1,72 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,94 рубля, ДТ – 1,72 рубля.
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