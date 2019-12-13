Количество сделок купли-продажи квартир в Минске снизилось в ноябре по сравнению с прошлым месяцем на 15%. Обычно ноябрь является самым слабым месяцем в IV квартале с точки зрения спроса, что можно объяснить меньшим числом рабочих дней. Поэтому такая «просадка» по числу сделок была вполне ожидаемой.

По сравнению с ноябрем прошлого года спрос, напротив, увеличился на 9%, пишет информационно-аналитический центр Realt.by .

Начиная с июня, активность покупателей жилья держится выше прошлогоднего уровня.

Объем предложения квартир в ноябре практически не изменился (+1%). За последний год выставленных на продажу квартир на вторичном рынке стало меньше на 11%.

Минувший ноябрь отметился любопытным фактом: в Минске купили максимальное количество 4-комнатных квартир за последние 1,5 года. В других сегментах сделок было на 12-20% меньше.

По сравнению с октябрем спрос сместился в сторону бюджетного жилья. Выросла доля сделок с квартирами в хрущевках и типовых панельных домах 1970-1990 годов. На квартиры в современных каркасно-блочных домах пришлось ощутимо меньше сделок, чем в октябре.

Заводской, Первомайский и Октябрьский районы перетянули на себя часть покупателей, благодаря чему их доля оказалась выше среднего значения. Во Фрунзенском, Советском и Московском районах ситуация была обратной.

Самой дорогой квартирой, проданной за отчетный месяц, стала «трешка» площадью около 150 квадратных метров, за которую отдали 585 тысяч долларов.

Средняя цена проданных квартир в ноябре выросла на 0,8% до 1341 $/м2.

Рост среднего уровня цен был отмечен у «однушек» и «двушек», квартиры с тремя и четырьмя комнатами подешевели.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1442 $/м2 (+1,8% за месяц) — $52 000; 2-комнатные квартиры: 1311 $/м2 (+0,9%) — $63 000; 3-комнатные квартиры: 1223 $/м2 (-1,1%) — $78 000; 4-комнатные квартиры: 1150 $/м2 (-1,7%) — $83 500.

Индекс цен на квартиры в Минске вырос в ноябре на 0,9%. Быстрее других дорожали сталинки (+2,4%) и квартиры в кирпичных хрущевках и брежневках (+0,9%).

Среди микрорайонов столицы рост цен встречался в два раза чаще, чем снижение. Максимальные темпы роста цен наблюдались в районах Автозавода, Института культуры и в Дражне. Самая ощутимая коррекция произошла в районе Привокзальной площади, а также вдоль улиц Ульяновской и Кабушкина.