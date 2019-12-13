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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СОСТОИТСЯ 17 ДЕКАБРЯ
17:37 13.12.2019

Очередное заседание коллегии Департамента по энергоэффективности состоится 17 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте, на коллегии будут рассмотрены итоги работы по энергосбережению за январь-сентябрь 2019 г., в том числе ход выполнения Государственной программы «Энергосбережение» на 2016-2020 годы.

Кроме того, речь пойдет о порядке нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов в 2020 г., о выполнении требований директивы №4 от 31 декабря 2010 г. и директивы №1 от 11 марта 2004 г. в организациях, подчиненных департаменту.

Коллегия также обсудить вопросы о контроле за техническим состоянием эксплуатируемого автомобильного транспорта и порядке освидетельствования водителей в региональных управлениях и организациях, а также о выполнении требований по обеспечению информационной безопасности на персональных компьютерах в департаменте.

Планируется рассмотреть результаты работы издательской и выставочной деятельности РУП «Белинвестэнергосбережение» и др.

В заседании примут участие: члены коллегии, начальники отделов, начальники региональных управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, директора подчиненных организаций Департамента по энергоэффективности.
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