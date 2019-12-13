ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ВРАЧАМИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

17:26 13.12.2019 Александр Лукашенко считает необходимым обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой помощи. "Минздраву необходимо обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой медицинской помощи, повышение уровня их профессиональной подготовки, оснащение парка машин", - сказал Лукашенко 13 декабря во время посещения Белорусского государственного медицинского университета. Он подчеркнул, что все это иногда имеет определяющее значение для спасения чьей-то жизни.