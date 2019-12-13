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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦБАНК ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В НОЯБРЕ
17:19 13.12.2019

В ноябре 2019 г. годовой прирост потребительских цен замедлился на 0,3 процентного пункта и составил 5%. Относительно октября потребительские цены в ноябре 2019 г. выросли на 0,2%. Об этом говорится в обзоре Национального банка Беларуси по инфляции за ноябрь 2019 г.

В ноябре 2019 г. наблюдалось замедление годовых темпов роста основных ценовых индикаторов потребительского рынка.

Годовая базовая инфляция замедляется на протяжении последних трех месяцев. В ноябре 2019 г. прирост показателя составил 3,7% к ноябрю 2018 г. (4% в октябре 2019 г. к октябрю 2018 г.). Постепенное исчерпание влияния конъюнктурного шока на рынке сельскохозяйственной продукции продолжает способствовать стабилизации ценовой ситуации в сегменте свободного ценообразования.

Схожую динамику демонстрирует и трендовая инфляция. Годовой прирост ценового индикатора в ноябре 2019 г. снизился до 3,7% (3,9% месяцем ранее). Средняя интенсивность прироста потребительских цен в ноябре 2019 г. замедлилась до 3,8%.

Регулируемые цены и тарифы в ноябре 2019 г. увеличились на 7,5% в годовом выражении (7,6% месяцем ранее). Некоторое замедление годовой динамики в сегменте регулируемого ценообразования в основном связано с более умеренным повышением цен на автомобильное топливо в ноябре текущего года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.

После значимого ускорения в предыдущем месяце годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию в ноябре 2019 г. несколько снизились, однако по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне. Их годовой прирост в отчетном периоде составил 12,1% (16,2% месяцем ранее). Наибольшее влияние на формирование более низких годовых темпов роста цен по данной товарной группе оказало снижение в годовом выражении цен на большинство видов овощей, а также замедление роста цен на картофель. Вместе с тем сохраняется ускоренный рост цен на фрукты (яблоки, бананы, цитрусовые).
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