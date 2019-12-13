В преддверии декабрьских и январских праздников на белорусских погранпереходах будет увеличено число пограничников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей.

По прогнозам специалистов, к началу праздничных выходных наиболее загруженными окажутся выездные направления, а к их завершению увеличение пассажиропотока будет отмечаться уже при въезде в Беларусь.

«Госпогранкомитет напоминает о возможности отслеживания обстановки перед пунктами пропуска в режиме онлайн на информационном портале пограничного ведомства. В разделе «Графики очередей» можно получить информацию о средней загруженности направлений в конкретный день недели по часам и выбрать альтернативное время для загранпоездки», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда автомобиля в пункт пропуска.