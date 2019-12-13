Министерство здравоохранения отрабатывает пилотный проект по созданию университетской клиники на базе Гродненской областной клинической больницы. Об этом сообщил сегодня Александр Лукашенко во время посещения Белорусского государственного медицинского университета.

"Мы рассчитываем, что создание нового формата кооперации медицинской практики и образования поможет обеспечить более активное участие практикующих врачей в образовательном процессе и эффективнее использовать потенциал преподавателей университета, - сказал он. - Здесь приличествуют преподаватели. Я понимаю, что они у нас светила, умницы, и даже я обращаюсь за предложениями с их стороны и советом. Но вы понимаете достоинства практикующего врача, который осматривает человека каждый день. А преподаватель, который постоянно тут перед вами корячится, он, может быть, несколько от этого отстранен. То есть преимущества и недостатки у практикующего врача, то же самое - у преподавателя. Объединив это, студент получит то, что надо".

Лукашенко полагает, что первый опыт должен позволить отечественному медицинскому образованию не только расширить возможности учебного процесса, но и объединить материальные, кадровые и научные ресурсы. Это верный путь к повышению результативности и качества медпомощи жителям всей страны.

"Я неоднократно говорил о необходимости интеграции образования, науки и практической деятельности. За рубежом данная проблема решена созданием университетских клиник. Их высокую эффективность подтверждает опыт многих западноевропейских государств", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.