ЭКОНОМИКА РБ

ЭКСПРЕССНЫЙ АВТОБУС «КОМАРОВСКИЙ – РЫНОК ЖДАНОВИЧИ» ВРЕМЕННО ХОДИТЬ НЕ БУДЕТ

16:50 13.12.2019 Работа столичного экспрессного автобусного маршрута №1051-ТК «Комаровский – рынок Ждановичи» с 11 декабря временно приостановлена. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь».