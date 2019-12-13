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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПРЕССНЫЙ АВТОБУС «КОМАРОВСКИЙ – РЫНОК ЖДАНОВИЧИ» ВРЕМЕННО ХОДИТЬ НЕ БУДЕТ
16:50 13.12.2019
Работа столичного экспрессного автобусного маршрута №1051-ТК «Комаровский – рынок Ждановичи» с 11 декабря временно приостановлена. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь».
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