Монография «Почвы Республики Беларусь» подготовлена коллективом авторов Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси под общей редакцией академика Виталия Лапы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, уникальный научный труд изложен на 632 страницах, включает 9 глав, 38 подглав и подпунктов, содержит 336 таблиц, 166 фото, 89 рисунков. Монография издана в декабре 2019 года по результатам выполнения программы фундаментальных почвенных исследований и предназначена для специалистов в области почвоведения, агрохимии, земледелия, экологии, мелиорации, землеустройства.

В монографии «Почвы Республики Беларусь» изложена систематизированная информация об актуальных показателях агроэкологического состояния и направленности пространственно-временной трансформации строения, состава и свойств почв республики на основании данных почвенных разрезов, заложенных на основных почвенных разновидностях, научно-исследовательских, крупномасштабных почвенно-картографических и землеоценочных работ.

В работе представлены результаты количественной и качественной оценки региональных особенностей трансформации строения, состава и свойств наиболее распространенных типов почв сельскохозяйственных земель республики с учетом генезиса, степени увлажнения, строения почвообразующих и подстилающих пород под влиянием антропогенного фактора за более чем 40-летний период со времени опубликования научного труда «Почвы Белорусской ССР» (1974).