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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫЕ НАН БЕЛАРУСИ ПОДГОТОВИЛИ МОНОГРАФИЮ ПО ПОЧВАМ БЕЛАРУСИ
16:34 13.12.2019
Монография «Почвы Республики Беларусь» подготовлена коллективом авторов Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси под общей редакцией академика Виталия Лапы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, уникальный научный труд изложен на 632 страницах, включает 9 глав, 38 подглав и подпунктов, содержит 336 таблиц, 166 фото, 89 рисунков. Монография издана в декабре 2019 года по результатам выполнения программы фундаментальных почвенных исследований и предназначена для специалистов в области почвоведения, агрохимии, земледелия, экологии, мелиорации, землеустройства.
В монографии «Почвы Республики Беларусь» изложена систематизированная информация об актуальных показателях агроэкологического состояния и направленности пространственно-временной трансформации строения, состава и свойств почв республики на основании данных почвенных разрезов, заложенных на основных почвенных разновидностях, научно-исследовательских, крупномасштабных почвенно-картографических и землеоценочных работ.
В работе представлены результаты количественной и качественной оценки региональных особенностей трансформации строения, состава и свойств наиболее распространенных типов почв сельскохозяйственных земель республики с учетом генезиса, степени увлажнения, строения почвообразующих и подстилающих пород под влиянием антропогенного фактора за более чем 40-летний период со времени опубликования научного труда «Почвы Белорусской ССР» (1974).
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