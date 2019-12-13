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ЭКОНОМИКА РБ


ШИРОКАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА ПОЧТИ НА 7,2%
16:14 13.12.2019

Широкая денежная масса Беларуси с начала 2019 года выросла на 7,19% и на 1 декабря 2019 года составила 46344,7 млн руб. об этом свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.

Согласно информации, объем наличных денег (денежный агрегат М0) вырос на 16,97% до 3499,4 млн руб.

Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат М1, включающий в себя переводные депозиты физических и юридических лиц, а также наличные деньги в обороте, увеличилась на 6,41% до 9168,3 млн руб.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2 – включает в себя денежный агрегат М1 и другие депозиты физлиц и юрлиц) выросла на 15,66% до 18498,5 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте увеличился на 66,78% до 1508,9 млн руб.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2* – М2 + ценные бумаги в национальной валюте) выросла на 18,39% до 20007,3 млн руб.

Депозиты в иностранной валюте, включая переводные и другие депозиты физлиц и юрлиц, уменьшились на 2,22% до 24531,3 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте снизился на 19,04% до 1684,2 млн руб.

Депозиты драгоценных металлов уменьшились на 52,31% до 121,9 млн руб.
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