|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ШИРОКАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА ПОЧТИ НА 7,2%
16:14 13.12.2019
Широкая денежная масса Беларуси с начала 2019 года выросла на 7,19% и на 1 декабря 2019 года составила 46344,7 млн руб. об этом свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.
Согласно информации, объем наличных денег (денежный агрегат М0) вырос на 16,97% до 3499,4 млн руб.
Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат М1, включающий в себя переводные депозиты физических и юридических лиц, а также наличные деньги в обороте, увеличилась на 6,41% до 9168,3 млн руб.
Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2 – включает в себя денежный агрегат М1 и другие депозиты физлиц и юрлиц) выросла на 15,66% до 18498,5 млн руб.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте увеличился на 66,78% до 1508,9 млн руб.
Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2* – М2 + ценные бумаги в национальной валюте) выросла на 18,39% до 20007,3 млн руб.
Депозиты в иностранной валюте, включая переводные и другие депозиты физлиц и юрлиц, уменьшились на 2,22% до 24531,3 млн руб.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте снизился на 19,04% до 1684,2 млн руб.
Депозиты драгоценных металлов уменьшились на 52,31% до 121,9 млн руб.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2019
Курсы в банках
на 13.12.2019
Конвертация в банках
на 13.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте