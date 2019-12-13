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ЭКОНОМИКА РБ


НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ БИЗНЕС-ПРЕМИИ «ЛИДЕР ГОДА-2019»
15:39 13.12.2019

Лауреаты международной бизнес-премии «Лидер года-2019» названы 11 декабря в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в оргкомитете, премия «Лидер года» свидетельствует о признании достижений компаний в области производства продукции и услуг, расширения экспорта и импорта, внедрения инноваций, инвестиционной деятельности, способствует продвижению товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, содействует развитию товарного рынка.

В 2019 году премия «Лидер года» приобрела международный формат. Экспертами были высоко оценены компании из Грузии, Китая и Израиля.

Впервые в номинации «Персона» отмечен личный вклад отечественных и зарубежных предпринимателей, общественных деятелей, деятелей науки и искусств в экономическое и социальное развитие общества. Лауреатами премии в этой номинации стали заслуженный артист Республики Беларусь, дирижер Виктор Бабарикин, председатель правления ЗАО «РРБ-Банк» Виталий Дранкевич, директор ИООО «ИнтерКомСтайл» Татьяна Дубровская, генеральный директор ЗАО «БелХард Групп» Игорь Мамоненко.

Среди лауреатов премии и обладателей Гран-при: ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», РУПП «Гранит», ГП «Издательство «Белорусский дом печати», УП «Издательский Дом «Проф-Пресс», УП «Институт льна», УП «МИНГАЗ», СОАО «Коммунарка», ОАО «Минский молочный завод №1», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Молочные горки», Витебскгрузсервис УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», ГП «Конус» РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», ООО «Техникон», ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», УО «Гродненский государственный медицинский университет», ГУО «Институт бизнеса БГУ», ООО Торговый дом Азербайджана, ООО «ПО «Энергокомплект» и другие компании Беларуси.

Всего было вручено 58 наград.

Премия проводится при поддержке СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» (организаторы – ООО «Остинформ»).

Международная бизнес-премия «Лидер года 2019» – это возможность не только продемонстрировать уровень своего бизнес-развития, но и способ рассказать о себе покупателям и партнерам. Лауреаты премии могут использовать специальный знак премии, указывая на заслуженную оценку своего бизнеса со стороны ведущих экспертов, которые входят в состав Экспертного совета.
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