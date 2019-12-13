В Беларуси не будут вводить мировую практику лицензирования каждого врача или внедрять опыт России по обязательной аккредитации. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время посещения Белорусского государственного медицинского университета.

"Сегодня введение в стране данных форм оценки уровня компетентности врачей преждевременно. Российский опыт аккредитации медработников пока не доказал своей эффективности", - сказал он.

Вместе с тем Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть действующую в стране систему повышения квалификации врачей и принять меры по ее совершенствованию. Также следует мотивировать врачей на повышение квалификационной категории.