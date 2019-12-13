Студенты БГУ удостоены стипендий компании Wargaming.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, церемония вручения сертификатов состоится 16 декабря. Мероприятие пройдет в формате диалога студентов с представителями научного сообщества вуза и IT-отрасли.

Планируется участие руководства Министерства образования и Национальной академии наук Беларуси.

Среди стипендиатов 16 обучающихся 2-4 курсов факультетов прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, а также химического и физического факультетов. Обладатели денежных премий были определены по результатам успеваемости и научно-исследовательской деятельности.

Полученные средства можно реализовать на проведение научных исследований, приобретение расходных материалов, научно-технической литературы и др.

Отметим, что проект реализуется во второй раз. Инициатива направлена на поддержку одаренных студентов с целью создания кластера молодежных идей и проектов различной научной тематики.