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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ СВЕЖИХ ГРУШ НА 65 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
14:24 13.12.2019
Сотрудники Оперативной таможни пресекли очередные попытки незаконного провоза в Россию крупных партий свежих груш.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, в первом случае фрукты в документах были поименованы как «текстильные изделия», во втором – на груши были представлены недействительные документы.
Так, первый российский автомобиль MAN с морским контейнером оперативники остановили на автодороге М-1/Е30 Брест-Москва вблизи государственной границы с Россией. Согласно указанным в документах сведениям, в контейнере должны были находиться изделия из текстиля. Только таможенный досмотр не подтвердил официально заявленные сведения – в машине оказалось почти 23 тонны свежих польских груш.
Мало того, контейнер был опломбирован поддельной таможенной пломбой, а белорусская компания, которая в документах значилась отправителем товара, никакого отношения к нему не имеет. Данную информацию Оперативная таможня получила в официальном порядке от указанной в документах компании.
Второй автопоезд VOLVO российской фирмы-перевозчика таможенники тормознули на автодороге Р-73.
В данном случае информация по наименованию перевозившегося товара, порядка 21 тонны польских груш, указанная в товаросопроводительных документах, соответствовала действительности. Только вот сведения о пункте разгрузки товара оказались неверными.
Кроме того, в ходе осмотра кабины грузовика были обнаружены и изъяты два комплекта регистрационных знаков России, визуально имевшие явные признаки подделки.
Общая стоимость свежих груш по предварительной оценке составила около 65 тыс. рублей.
Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст.12.17 КоАП Беларуси.
А по факту подделки и использования поддельных документов таможня проводит дальнейшие проверки в порядке УПК Беларуси.
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