Александр Лукашенко подчеркнул важность наставничества в подготовке и становлении молодых специалистов-медиков.

"Необходимо усилить ответственность каждого руководителя за подготовку молодого врача-интерна к самостоятельной работе. Здесь очень важно наставничество. Опытный врач должен уметь рассмотреть и поддержать таланты, поделиться своими знаниями, вырастить достойную смену", - сказал Лукашенко 13 декабря во время посещения Белорусского государственного медицинского университета.

Говоря о становлении молодого специалиста как профессионала, он отметил, что практическое здравоохранение республики в отличие от других стран СНГ выиграло в качестве подготовки врача за счет сохранения субординатуры и интернатуры для студента-старшекурсника.

"Это, как говорят специалисты, необходимый переходный мостик адаптации, накопления опыта для будущей самостоятельной деятельности", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Ликвидация же интернатуры в России и Казахстане создала определенные проблемы в системе непрерывного медицинского образования в части применения полученных в университете знаний на практике.

"Мы не идем по такому пути", - отметил Александр Лукашенко.

Минздраву Беларуси поставлена задача оснастить каждое рабочее место врача самым современным оборудованием. Президент также считает важным предоставить каждому специалисту не только в крупных городах, но и в регионах возможность профессионального роста.

"Цель ясна - чтобы в любом населенном пункте человек мог получить максимально качественную медицинскую помощь, особенно первичную", - сказал Лукашенко.