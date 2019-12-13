|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ЗА ПОДГОТОВКУ МОЛОДОГО ВРАЧА-ИНТЕРНА
13:55 13.12.2019
Александр Лукашенко подчеркнул важность наставничества в подготовке и становлении молодых специалистов-медиков.
"Необходимо усилить ответственность каждого руководителя за подготовку молодого врача-интерна к самостоятельной работе. Здесь очень важно наставничество. Опытный врач должен уметь рассмотреть и поддержать таланты, поделиться своими знаниями, вырастить достойную смену", - сказал Лукашенко 13 декабря во время посещения Белорусского государственного медицинского университета.
Говоря о становлении молодого специалиста как профессионала, он отметил, что практическое здравоохранение республики в отличие от других стран СНГ выиграло в качестве подготовки врача за счет сохранения субординатуры и интернатуры для студента-старшекурсника.
"Это, как говорят специалисты, необходимый переходный мостик адаптации, накопления опыта для будущей самостоятельной деятельности", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Ликвидация же интернатуры в России и Казахстане создала определенные проблемы в системе непрерывного медицинского образования в части применения полученных в университете знаний на практике.
"Мы не идем по такому пути", - отметил Александр Лукашенко.
Минздраву Беларуси поставлена задача оснастить каждое рабочее место врача самым современным оборудованием. Президент также считает важным предоставить каждому специалисту не только в крупных городах, но и в регионах возможность профессионального роста.
"Цель ясна - чтобы в любом населенном пункте человек мог получить максимально качественную медицинскую помощь, особенно первичную", - сказал Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2019
Курсы в банках
на 13.12.2019
Конвертация в банках
на 13.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте