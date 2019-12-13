На едином портале электронных услуг (portal.gov.by) появилась возможность оценки качества предоставления электронных сервисов, разработанной НИРУП ИППС по заказу Министерства связи и информатизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, теперь граждане и юридические лица смогут выразить удовлетворенность/неудовлетворенность качеством предоставления информации, являющейся результатом оказания электронной услуги, сразу же после получения такой информации на ЕПЭУ.

Дополнительно можно просмотреть информацию о количестве граждан, оценивших качество оказания услуг, а также средние оценки по услугам, удовлетворённость граждан, динамику изменения оценок в разрезе электронных услуг, государственных органов — поставщиков информации — и категорий услуг.

В настоящее время через портал оказывается 106 видов электронных услуг, 36 видов административных процедур, обеспечен доступ к 27 государственным информационным ресурсам. Количество оказанных электронных услуг ежемесячно превышает 500 тысяч и постоянно возрастает.