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ЭКОНОМИКА РБ
ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ Е-СЕРВИСОВ МОЖНО НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
13:29 13.12.2019
На едином портале электронных услуг (portal.gov.by) появилась возможность оценки качества предоставления электронных сервисов, разработанной НИРУП ИППС по заказу Министерства связи и информатизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, теперь граждане и юридические лица смогут выразить удовлетворенность/неудовлетворенность качеством предоставления информации, являющейся результатом оказания электронной услуги, сразу же после получения такой информации на ЕПЭУ.
Дополнительно можно просмотреть информацию о количестве граждан, оценивших качество оказания услуг, а также средние оценки по услугам, удовлетворённость граждан, динамику изменения оценок в разрезе электронных услуг, государственных органов — поставщиков информации — и категорий услуг.
В настоящее время через портал оказывается 106 видов электронных услуг, 36 видов административных процедур, обеспечен доступ к 27 государственным информационным ресурсам. Количество оказанных электронных услуг ежемесячно превышает 500 тысяч и постоянно возрастает.
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