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ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРОПОТОК В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 12%
12:58 13.12.2019
За 11 месяцев 2019 года РУП «Национальный аэропорт «Минск» обслужило 4708908 пассажиров (прирост 12%) и 26164 самолето-вылета (прирост 9,2%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиапредприятия, за ноябрь 2019 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолето-вылетов составило 2184, что на 4,9% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года.
В ноябре текущего года аэропорт обслужил 393843 пассажира, прирост составил 15,5%.
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