ЭКОНОМИКА РБ

ПАССАЖИРОПОТОК В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 12%

12:58 13.12.2019 За 11 месяцев 2019 года РУП «Национальный аэропорт «Минск» обслужило 4708908 пассажиров (прирост 12%) и 26164 самолето-вылета (прирост 9,2%). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиапредприятия, за ноябрь 2019 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолето-вылетов составило 2184, что на 4,9% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года. В ноябре текущего года аэропорт обслужил 393843 пассажира, прирост составил 15,5%.