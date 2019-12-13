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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЕМ ВРАЧЕЙ И РАБОТНИКОВ СОЦСФЕРЫ
12:37 13.12.2019

Александр Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы. Поручение было озвучено 13 декабря во время посещения Белорусского государственного медицинского университета.

Он отметил, что анализ ситуации в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, показал озабоченность людей жилищным вопросом.

"Главное - это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров", - подчеркнул Лукашенко.

В качестве позитивного примера он привел построенные для врачей дома в Боровлянах, где недавно побывал и сам.

"Мы вроде нащупали тот путь, по которому можно идти. Это чудесные дома, особенно для молодых людей с высшим образованием, там можно жить и до 40 лет", - сказал он.

"Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и построить такие дома, - потребовал он. - Это для нас почти ничего не стоит".

Лукашенко высказал убежден, что решение жилищного вопроса позволит удерживать кадры на местах.

Вместе с тем он констатировал отсутствие серьезной проблемы с оттоком врачебных кадров из страны. По данным Минздрава, с начала этого года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно - 20 человек. В 2018 году их было 158 и 40 соответственно.
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